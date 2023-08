Esta terça-feira, dia 22 de agosto, é uma data muito especial para Dália Madruga. O filho mais novo da apresentadora, Joaquim, comemora o segundo aniversário, uma data que Dália assinalou nas redes sociais com a partilha de algumas fotografias do menino.

"Dois anos do bebé mais querido. Parabéns, meu amor. Meu Joaquim, o nosso presente do céu!", escreveu a apresentadora, partilhando um conjunto de fotografias do menino, nas quais aparece muito sorridente.

De recordar que Joaquim é o mais novo dos quatro filhos de Dália Madruga, que é ainda mãe de Clara, de oito anos, e Alice, de seis, frutos do seu casamento com Marcos Nabeiro Tenório. A apresentadora tem ainda um filho mais velho, João, de 16 anos, nascido de uma relação anterior.

Veja as imagens do pequeno Joaquim na galeria.