Dália Madruga está de parabéns esta quarta-feira, 2 de fevereiro, pelas 43 primaveras e não deixou a data passar em branco nas redes sociais.

A antiga apresentadora de televisão publicou uma foto em que aparece a amamentar o bebé Joaquim, de cinco meses, e na legenda deixou uma reflexão.

"Hoje é o meu dia! Mais uma volta ao sol, à lua e às estrelas, porque moram lá pessoas que são minhas, todos os dias, apesar da distância física. Dizem que a idade é só um número e eu tenho nos meus quatros filhos a juventude eterna. Que a vida continue assim, desafiadora, mas boa, ao teu lado, meu marido. E da nossa família e amigos. Afinal, na soma de todas as coisas o saldo acaba por ser positivo, basta focar no sítio certo, o sorriso de cada criança, e caramba, entre filhos e sobrinhos, eu sou uma sortuda do caraças", escreveu.

Dália Madruga, recorde-se, é casada com Marcos Tenório Bastinhas e é ainda mãe de Clara, de seis anos, Alice de quatro, e João, de 14 anos, este último fruto de um casamento anterior.

