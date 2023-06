Este tem sido um ano de várias viagens para Cristina Ferreira. Esta quinta-feira, dia 22 de junho, a apresentadora parte para um novo destino, conforme divulgou através das redes sociais.

Com recurso a uma fotografia onde surge com uma mala de viagem, já no aeroporto, Cristina disse o seguinte: "- Onde é que vais agora?; - Trabalhar ; - Onde?; - A uma ilha extraordinária; - Não te cansas?; - De ser feliz? Nunca".

Na caixa de comentários, vários seguidores tentaram adivinhar o destino final. Madeira foi o palpite mais apontado.

