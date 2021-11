Cristina Ferreira resolveu surpreender em direto o jovem cantor Pedro do Vale. Após ter vencido o Festival ComVida, uma emissão especial do programa 'Cristina ComVida', o músico foi convidado a marcar presença esta sexta-feira no programa 'Dois às 10'.

Enquanto conversava com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, Pedro ouviu em direto um vídeo gravado por Cristina Ferreira. A diretora de ficção e entretenimento da TVI gravou as imagens para anunciar que o tema 'Girar', de Pedro do Vale, vai fazer parte da banda sonora da próxima novela da TVI.

Eis abaixo o vídeo do momento que o músico foi surpreendido com a decisão de Cristina, que tem como objetivo ajudá-lo a "dar asas ao sonho".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristina Ferreira (@dailycristina)

