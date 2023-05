Cristina Ferreira tem vindo a destacar na sua página de Instagram algumas imagens com atores da novela 'Festa é Festa', da TVI, uma vez que alguns nomes do elenco estão a gravar no Aquashow Park Hotel, no Algarve.

Nas stories, a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção do canal publicou novos vídeos onde é possível perceber o ambiente animado entre os artistas.

"Estes dois", disse num primeiro vídeo em que destaca Manuel Marques e Pedro Teixeira. "É isto, sempre", acrescentou num outro vídeo cheio de gargalhadas. Veja na galeria.

