Cristiano Ronaldo continua a bater recordes e não é só dentro das quatro linhas.

O capitão da seleção nacional festejou este fim de semana a vitória da Taça dos Clubes Campeões Árabes e esta segunda-feira volta a ter motivos para sorrir, mas com uma conquista fora de campo.

O jogador é a primeira pessoa a bater 600 milhões de seguidores no Instagram. Atrás de Ronaldo segue-se Lionel Messi, que é o segundo mais seguido do mundo, com 482 milhões.

© Instagram/ Cristiano Ronaldo

