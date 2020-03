O príncipe Carlos deixou de estar em auto-isolamento após sete dias de quarentena. O filho de Isabel II foi na passada semana diagnosticado com o novo coronavírus e de acordo com o palácio de Buckingham apresenta francas melhoras no seu estado de saúde.

"Ao consultar o seu médico, o príncipe de Gales está agora fora do isolamento voluntário", afirma o palácio, citado pela BBC.

Há uma semana que o monarca, de 71 anos, se encontra isolado em Balmoral, propriedade da rainha na Escócia.

Também na propriedade, mas afastada do príncipe Carlos, encontra-se a sua mulher, Camilla, duquesa da Cornualha, que testou negativo para o COVID-19.

Por sua vez, a rainha, de 93 anos, encontra-se de quarentena no castelo de Windsor e não apresenta sintomas do novo vírus.