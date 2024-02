Afinal, o que é cor de pele? Esta foi a pergunta que levou Rita Pereira a partilhar um vídeo com o filho, o pequeno Lonô, no qual explica ao menino que cor de pele "são todas as que existem".

Posteriormente, a artista reflete sobre esta questão, lamentando que o termo ainda seja apenas associado a uma cor específica.

"Eu sei que este termo ainda é ensinado às crianças nas escolas. Provavelmente aprendi assim e já não me lembro. E não me lembro porquê? Porque não era isso que eu ouvia. Primeiro, porque os meus pais nunca disseram que cor de pele é creme e segundo, porque o meu pai é professor de artes e sei que ele nunca ensinou isso aos alunos dele", explica.

"É difícil os nossos filhos chegarem a casa e terem aprendido com os professores algo que para nós não está correto. E agora, como é que vamos fazer?", questiona.

Na visão da atriz, os pais das novas gerações têm a responsabilidade de mudar as mentalidades do futuro.

"Cor de pele não é creme, é tudo o que seja humano", conclui.

Veja o vídeo na galeria.

