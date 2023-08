Harry Styles está a viver um novo amor ao lado de uma jovem que não é desconhecida do grande público.

Taylor Russell, atriz canadiana de 29 anos que ficou conhecida pelas participações nas séries 'Falling Skies' (2015) e 'Strange Empire' (do mesmo ano), conquistou o coração de Harry, conforme mostram as novas fotos do cantor.

Harry Styles foi apanhado num clima de grande cumplicidade com Taylor Russell pelos paparazzi, na noite desta quarta-feira, 9 de agosto, durante a apresentação à imprensa da peça 'The Effect' no National Theatre, em Londres.

Vale lembrar que este novo romance é tornado público depois da separação de Harry Styles e Olivia Wilde, conhecida há cerca de nove meses.

Veja abaixo as imagens que mostram Harry Styles e Taylor Russell. Na galeria tem ainda algumas fotografias do novo amor do cantor.

