Will Ferrell e Viveca Paulin casaram-se em 2000, depois de se terem conhecido em 1995, e deram as boas-vindas ao primeiro filho em 2004.

Magnus, agora com 19 anos, é o irmão mais velho de três rapazes. O casal tem ainda em comum os filhos Mattias, de 16 anos, (nascido em 2006), e Axel, de 13, (que nasceu em 2010).

Sendo um pai 'babado', o ator decidiu juntar a família para a estreia do filme 'Barbie' em Londres, no passado mês de julho, e posaram juntos na passadeira vermelha do evento. Imagens que mostram como os meninos estão crescidos.

Veja ou recorde na galeria as fotos da família no evento e outras imagens antigas.

