No programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, 23 de agosto, Cláudio Ramos teve a oportunidade de conhecer Dinis, um jovem que apesar de ter paralisia cerebral nunca desistiu dos seus sonhos. Um deles, conforme confessou, é ser ator. Caso tal não aconteça, o seu plano B é o "design gráfico de comunicação".

Depois de ter tirado uma selfie com Cláudio Ramos em direto, Dinis revelou que conhecê-lo tinha sido a realização de um sonho.

"Se todas as pessoas com o dobro da tua idade pensassem da maneira que tu pensas, falassem da maneira de falas e aguentassem o que tu aguentas, para nós era muito bom", notou Cláudio, garantindo que tinha ganhado o dia com a história de Dinis.

Veja o momento.

