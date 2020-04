Cláudio Ramos usou esta terça-feira, dia 14, a sua conta de Instagram para, uma vez mais, esclarecer a situação relacionada com as gaffes que cometeu na sua estreia na antena da TVI. Depois de ter escrito um texto no seu blog acerca do assunto, eis que o apresentador do 'Big Brother' recorreu aos InstaStories para negar uma notícia que considerou falsa, a qual referia que este tinha chorado por causa das referidas falhas.

"Não chorei por gaffe nenhuma. Eu fui trabalhar dois meses depois, não saía de casa há muito tempo, e dei-me de caras com uma televisão que não conhecia, não foi a televisão que eu deixei há dois meses", começa por referir.

"Está fria, gelada, tem muito pouca gente, não temos público, não sentimos o calor. Senti-me ainda mais na missão de chegar à vossa casa", continua.

"Quem faz televisão há 20 anos, é natural que sinta um choque quando regressa dois meses depois e encontra tudo diferente. Chorei, claro que sim. Chorei por causa da realidade em que nos encontramos agora. Na televisão ou em outras áreas, não porque cometi uma gaffe, era o que faltava", esclareceu.

