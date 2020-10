A atriz e apresentadora Cláudia Vieira, embaixadora da BebéVida e atual rosto do laboratório de criopreservação de células estaminais, visitou recentemente as instalações onde estão criopreservadas as células estaminais das suas filhas Maria e Caetana.

Com o nascimento da sua filha Caetana, no ano passado, Cláudia Vieira voltou a guardar as células estaminais após 10 anos desde a primeira gravidez. Caetana celebra no dia 1 de dezembro o primeiro ano de vida e Maria, a filha mais velha, já completou o 10º aniversário no passado dia 5 de abril.

Cláudia Vieira está também prestes a celebrar um ano enquanto embaixadora da BebéVida (pela segunda vez) e aproveitou o momento para vir conhecer melhor o laboratório.

Durante a visita, Cláudia Vieira frisou: “Quando falamos de criopreservação de células estaminais temos de encarar o assunto como uma questão de saúde. Espero que nenhuma das minhas filhas venha a precisar de recorrer a estas células, mas temos de estar conscientes do seu potencial terapêutico, em constante evolução, e do quão é importante preservá-las num laboratório no qual depositamos total confiança”.

créditos: BebéVida

No decorrer da visita, Cláudia Vieira aproveitou ainda para levar t-shirts da 4.ª Maratona da Maternidade para ela e toda a família participarem entre os dia 31 de outubro e 1 de novembro nesta que é uma caminhada solidária a favor da associação Make-A-Wish.