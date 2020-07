Esta segunda-feira, dia 20, Cláudia Vieira foi uma das caras conhecidas que marcou presença na estreia do programa 'Casa Feliz' - que substitui 'O Programa da Cristina' - e a sua passagem ficou marcada por uma pequena revelação.

Depois de anunciar nas redes sociais que iniciou as gravações do seu novo programa na SIC, a atriz e apresentadora desvendou finalmente o nome do formato: 'O noivo é que sabe'.

Sobre os detalhes, adiantou apenas que "o noivo é que trata de tudo, mas para isso tem de saber o que a noiva quer".

