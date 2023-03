Foi no dia 11 de fevereiro que, aos 56 anos, Cláudia Raia foi mãe pela terceira vez. O pequeno Luca é o primeiro filho em comum com Jarbas Homem de Mello, com quem está casada desde 2018.

A viver uma fase muito especial, todas os dias são motivo de celebração, mas as datas especiais merecem uma grande festa.

Este sábado, dia 11 de março, o bebé Luca completou um mês de vida e o momento foi comemorado com uma festa que reuniu a família e amigos.

"Primeiro mês de vida do meu Luca, com direito a muito amor e visitas super especiais! Obrigada a presença de todos meus familiares e amigos por celebrarem com a gente esse momento tão lindo, amamo-vos", escreveu Cláudia Raia na legenda das imagens que partilhou com os seguidores da sua página de Instagram. Veja tudo na publicação abaixo: