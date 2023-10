Depois de ter dado espaço aos seguidores para que lhe colocassem perguntas, um internauta quis saber a opinião de Jéssica Antunes sobre cirurgias plásticas e se acha que "ajuda na autoestima".

"Sou super a favor desde que o façam por vocês e não pelos outros", começou por responder a ex-concorrente do 'Big Brother' nas stories da sua página de Instagram.

"No meu caso sim, ajudou imenso a aumentar a autoestima e era algo que queria muito fazer, desde sempre", partilhou. "É muito importante que a decisão de recorrerem a uma cirurgia estética seja ponderada, por todos os motivos. E façam uma pesquisa mais profunda acerca do local/cirurgião para que corra tudo dentro do esperado", alertou, por fim.



