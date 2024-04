No 'Dois Às 10' desta segunda-feira, dia 22 de abril, houve uma nova edição da rubrica de balanço do 'Big Brother', que assim contou com os comentários de Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Zé Lopes.

Durante a conversa, acabou por surgir a temática dos direitos das mulheres, com Cristina Ferreira a dizer: "Ainda bem que quinta-feira celebramos os 50 anos do 25 de Abril".

Cláudio Ramos olhou de imediato para Cinha Jardim e disse a Cristina: "Não sei se ela gostou muito dessa tua observação".

Depois de Cristina defender que as mulheres continuam a ser alvo de comentários que os homens não ouvem e de recordar que a mãe nunca dependeu financeiramente do pai, a conversa transitou para a cozinha e foi nesse momento que o tema do 25 de Abril voltou a ser discutido.

"A Cinha ainda está a olhar para mim, a pensar na vida dela", atirou a apresentadora, com Cláudio a tentar 'ler' os pensamentos da comentadora: "Ela está a pensar 'sim, está bem, trouxe umas coisas boas e outras menos boas'".

"Para mim foi mau, mas trouxe muitas coisas boas", disse então Cinha, com Cristina a contrapor: "Está bem, não nos podemos é esquecer do valor da liberdade".

Leia Também: Cristina Ferreira fala da mãe: "Nunca foi dependente do meu pai"