Cinha Jardim está a dar que falar depois de esta terça-feira, 12 de julho, ter tronado pública uma controversa opinião sobre João Félix.

Ao comentar a relação na crónica social do programa 'Dois às 10', da TVI, a comentadora manifestou-se sobre a beleza do casal.

"Ela é linda de morrer, muito bonita. Ele é feiinho, ao vivo então é piorzito. Não é bonito, ao pé dela então... muito menos", disse, provocando uma reação aflita de Cláudio Ramos.

A comentadora não ficou por aqui e revelou também que considera Félix um rapaz bastante menos simpático que a namorada. Cinha esteve com o casal no Rock in Rio, ocasião na qual, contou, João Félix não conversou com os presentes na zona VIP e esteve sempre "a fugir e a esconder-se".