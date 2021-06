Ciara revelou-se orgulhosa de si mesma depois de ter conseguido recuperar a sua antiga forma física, uma vez que foi mãe pela terceira vez em julho do ano passado, com o nascimento do pequeno Win.

Na sua conta de Instagram a estrela escreveu: "Estou tão orgulhosa de mim mesma por ter emagrecido 17 quilos".

Recorde-se que a cantora, de 35 anos, é mãe de Sienna, de quatro anos, fruto do seu atual casamento com Russell Wilson e de Future, de sete, do relacionamento com o 'ex', Future.

Leia Também: Antes e depois. Sandrina Pratas emagreceu 15 quilos e está assim