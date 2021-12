Chris Noth, ator que ficou conhecido por integrar o elenco da série 'Sexo e a Cidade', foi acusado de abuso sexual e violação por duas mulheres, noticia o jornal britânico Daily Mail.

As alegações contra o artista americano, de 67 anos, surgem detalhadas numa reportagem levada a cabo pelo The Hollywood Reporter, que foi publicada esta semana.

Duas mulheres, que não se conheciam, entraram em contacto com a publicação - separadamente e com meses de diferença - para fazer as respetivas denúncias.

As alegadas vítimas descrevem incidentes que aconteceram em Los Angeles, em 2004, e em Nova Iorque, em 2015.

No primeiro, Zoe (nome fictício) revela que foi convidada pelo ator para ir a sua casa de maneira a devolver um livro que este lhe tinha emprestado. Esta revela que o artista a "começou a beijar assim que entrou", beijo que foi correspondido, no âmbito de uma tentativa de abandonar a casa. Zoe conta então que Chris "a puxou para si, lançando-a para cima da cama", tirando-lhe a roupa e violando-a.

"Foi muito doloroso, eu gritei, 'para!'. Ele não parou. Eu disse, 'podes pelo menos usar preservativo?' e ele começou a rir-se", relata.

Já a segunda mulher, de nome fictício Lily, refere que foi abusada no apartamento do artista em Greenwich Village, 2015, depois de a ter convidado para um encontro num restaurante italiano.

Segundo Lily, a cozinha do restaurante já tinha fechado na altura em que chegaram, por isso, beberam um copo de vinho no bar. Esta confessa que "bebeu demais", mas que manteve a consciência.

Quando chegaram a casa, os dois começaram a "ouvir música" e a falar da sua coleção de livros sobre arte e moda que Noth tinha, momento em que começou a beijá-la.

"Ele continuou a insistir, a insistir e a insistir, deveria ter dito não de maneira mais firme e sair. Assim que me dei conta, ele baixou as calças e ficou parado à minha frente", descreve, referindo que a celebridade a obrigou a fazer sexo oral e anal. "Estava a chorar quando tudo aconteceu", relembra.

Em declarações ao The Hollywood Reporter, Noth admitiu que teve "encontros consensuais" com ambas as mulheres, mas nega veementemente quaisquer acusações de violação.

"As acusações contra mim feitas por indivíduos que conheci há anos, mesmo décadas, são categoricamente falsas. Estas histórias poderiam ser de há 30 anos ou de há 30 dias - não é não - esse é um limite que não ultrapassei. Os encontros foram consensuais", sublinha.

"É difícil não questionar o momento em que estas histórias foram reveladas. Não percebo porque surgiram agora, mas uma coisa eu sei: não violei essas mulheres'", completo.

