Chris Hemsworth deu provas de que é um homem solidário. O ator convidou um dos sobreviventes do ataque terrorista feito durante um concerto de Ariana Grande na cidade de Manchester, em 2017, para o acompanhar na antestreia do filme 'Thor: Love and Thunder'.

O evento deverá realizar-se em novembro de 2021 e Martin Hibbert será o acompanhante especial de Chris, um dos protagonistas da trama.

Foi o próprio Martin Hibbert quem revelou o gesto solidário do ator em entrevista ao programa de TV ‘The Morning Show’.

“O próximo ‘Thor’ será lançado em 2021 e ele disse-me que se eu conseguir voltar a andar até lá nós devemos ir juntos à red carpet de ‘Thor 4’", terá dito o grande admirador de Chris Hemsworth, que desta forma ganhou um novo incentivo para continuar a empenhar-se ao máximo na sua recuperação.

Martin Hibbert perdeu os movimentos das pernas após ter ficado ferido por uma das bombas que explodiram no ataque terrorista. Este fazia-se acompanhar pela sua filha, Eve, que felizmente também escapou ao ataque.

