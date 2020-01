Cauã Reymond decidiu dar as boas noites aos mais de nove milhões de seguidores no Instagram com uma mensagem atrevida.

"Coisas boas acontecem quando sorris - ou quando estás nu", lê-se. As palavras não passaram despercebidas aos fãs que na caixa de comentários reagiram com vários emojis de chamas.

Veja abaixo.

