Há vários dias no Sri Lanka, país onde tem recarregado energias e cuidado de si, Catarina Furtado não resiste em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram as aventuras e descobertas que vai fazendo pelo destino.

Hoje, por exemplo, a apresentadora da RTP mostrou o momento em que aparece a receber uma massagem baseada numa "sabedoria ancestral".

"Tempo para mim. Para me sentir. Para me ouvir. Para me cuidar. Aqui no Sri Lanka 'mergulhei' na medicina Ayurveda. A sabedoria ancestral. Sem luxos mas com muita dedicação", descreveu.

Veja o momento em questão:

Leia Também: Catarina Furtado impressionada ao ver tartaruga vítima do plástico no mar