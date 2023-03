Carrie Underwood completou 40 anos na passada sexta-feira, dia 10 de março, e foi surpreendida com carinhosos presentes feitos pelos filhos.

Mãe de Isaiah Michael, de oito anos, e Jacob Ryan, de quatro, fruto do casamento com Mike Fisher, a cantora recebeu duas cartas dos meninos.

No bilhete de Jacob, pode ler-se: "Coisas que eu amo na mamã. Quando me beija, o quanto ela me ama, ela é linda".



© Instagram

Já na carta seguinte foram escritas as "quatro coisas" que Isaiah "ama na mãe". "O seu aconchego, os beijos dela, como ela canta e, acima de tudo, amo o amor dela".



© Instagram

