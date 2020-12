O mais recente programa de Carolina Patrocínio na SIC Mulher contou com convidados muito especiais. E quando dizemos especiais falamos das filhas mais velhas da apresentadora: Diana, de seis anos, e Frederica, de quatro.

"Especial de Natal WHAT'S UP! Quem viu as minhas convidadas de hoje?", questionou a comunicadora na sua conta de Instagram.

Importa referir que Carolina é ainda mãe de Carolina, de dois anos, e do pequeno Eduardo, que nasceu este ano. As crianças são frutos do seu casamento com Gonçalo Uva.

Este programa ainda contou com Carolina Deslandes, que teceu diversos elogios a Patrocínio pela forma como esta lidava com as filhas.

