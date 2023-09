Foi através da sua página de Instagram que Carolina Deslandes fez uma partilha única com os seguidores, depois de ter a mãe pela primeira vez na estrada consigo.

"É difícil entender um filho que quer seguir um caminho que nada tem a ver com o nosso. Ouvi-a dizer muitas vezes 'ensaias até tarde mas não faltas às aulas de manhã'; 'se escolheres seguir isto, cumpres primeiro com a escola'. Isso ensinou-me o rigor e ensinou-me que é possível fazermos as duas coisas. Sem saber, foi o início de me tornar uma mulher capaz. Teve muito medo desta coisa de 'ser artista', eu também tinha, mas enchia sempre o peito de coragem e dizia 'é isto que eu quero e é para aqui que eu vou'", começou por recordar a artista.

"Passaram 11 anos desde que lancei a minha primeira canção e o meu primeiro disco. Hoje a minha mãe veio para a estrada pela primeira vez. Jantar com a equipa, assistir ao concerto, dormir no hotel e ver de perto esta vida que escolhi", contou, revelando depois que fez uma promessa à mãe.

"Já lhe prometi que um dia acabo a faculdade. Amo-te, Nocas", partilhou.

Leia Também: "Quando não está eu durmo com a t-shirt dele por causa do cheiro"