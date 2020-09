Carolina Deslandes já conheceu o filho mais novo de Bruno Fernandes, o pequeno Gonçalo, que nasceu na madrugada do dia 6 de setembro.

Na sua página de Instagram, a cantora publicou algumas imagens do menino, começando com uma fotografia em que aparece com o bebé ao colo.

"Bem-vindo, Gonçalo Pinho Fernandes. Vim matar saudades da minha família preferida. E cantar os parabéns ao mau feitio. Que a vida nos mantenha unidos para sempre, parabéns amigos. Love you forever [Amo-vos para sempre]", escreveu na legenda das imagens, revelando ainda que celebrou de perto o aniversário do amigo e jogador de futebol, que completou 26 anos esta terça-feira, 8 de setembro.

