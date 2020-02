Carolina Deslandes decidiu fazer mais uma mudança de visual. Se antes a cantora era ruiva, atualmente encontra-se com o cabelo branco acinzentado, uma das grandes tendências da estação.

Na sua conta de Instagram, a artista fez questão de mostrar o resultado final da mudança aos seus admiradores.

Recorde-se que, atualmente, Carolina é uma das concorrentes do programa da TVI 'Dança com as Estrelas'.

O que achou desta nova cor de cabelo?

