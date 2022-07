Em casa da cantora Márcia celebra-se uma data muito especial esta quarta-feira, 27 de julho. O filho mais novo completa seis anos.

Na sua página de Instagram, a artista publicou uma carinhosa fotografia onde aparece abraçada ao menino, na praia, e escreveu: "Suspendam-se as tarefas, os assuntos e as arrelias. É o aniversário do meu amigão! A pessoa mais entusiasta que eu conheço. Vive para a vida, ilumina as nossas. Meu doce filho, que bênção, quanta sorte".

De recordar que Márcia e Filipe Monteiro são ainda pais de uma menina, Carolina.

