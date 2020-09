Bruno Nogueira foi o grande vencedor do prémio de Inspiring Person of the Year 2020, da mais recente edição dos E! People Choice Awards. Um troféu que o humorista fez questão de destacar na sua página de Instagram, onde agradeceu o reconhecimento.

"Fica aqui o meu agradecimento ao canal E! Entertainment por este simpático prémio de 'Inspiring Person of The Year'. Até que enfim que alguém o diz, porque eu farto-me de dizer aqui em casa e ninguém acredita", começou por escrever o comediante, não deixando de lado o seu característico bom humor.

Na mesma publicação, Bruno Nogueira lamentou ainda o facto de a gala não ser realizada como nos anos anteriores por causa da pandemia.

"Ponto positivo? Receber este mimo. Ponto extremamente negativo? Este ano não haver gala do E! da atribuição do prémio em Los Angeles, porque Covid. A seguir talvez seja giro ganhar o 'Maldivas Man of The Year' e receber o prémio por zoom", rematou.

Uma partilha que rapidamente captou a atenção dos fãs, que recorreram à caixa de comentários para dar os parabéns ao comediante. "Bem merecido", lê-se entre as muitas reações.

