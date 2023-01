Bruno de Carvalho falou publicamente sobre o problema de saúde do pai, que nos últimos dias o obrigou a várias deslocações ao hospital. O pai do antigo dirigente do Sporting sofreu uma queda que obrigou a um internamento, revelou em entrevista ao programa 'Júlia'.

"Para mim, foi complicado, porque sou muito ligado aos meus pais. Infelizmente, o meu pai deu uma queda, a ida ao hospital não correu bem, complicou mais a situação…", explicou Bruno de Carvalho, esperançoso de que o pai não deverá regressar ao hospital e conseguirá "recuperar forças" ao lado da esposa (mãe do empresário).

"Está fraco a nível de sangue, perdeu muito", disse ainda, convicto de que, ainda assim, tomou a decisão certa ao pedir aos médicos que o pai tivesse oportunidade de terminar a sua recuperação em casa.

