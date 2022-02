Britney Spears terá assinado recentemente um contrato com a editora Simon & Schuster, avaliado em mais de 15 milhões de dólares (mais de 13 milhões de euros).

A notícia é avançada pelo Page Six, que cita fontes da editora. Sabe-se ainda que esta obra irá focar-se na carreira da cantora, assim como a sua vida "tóxica" e família.

Estas informações chegam depois de a cantora ter ficado furiosa com as alegações feitas pela irmã mais nova, Jamie Lynn, em 'Things I Should Have Said', lançado em janeiro deste ano.

Uma fonte afirmou que este "é um dos maiores acordos de todos os tempos, depois dos Obama".

De lembrar que o casal Barack e Michelle Obama, alegadamente, somaram um valor que ultrapassou os 60 milhões de dólares (mais de 50 milhões de euros) pelos direitos dos livros. Este é o maior valor já conhecido para obras de não ficção. Bill Clinton, recorda ainda o Page Six, conseguiu um acordo de 15 milhões de dólares (mais de 13 milhões de euros) para o seu livro após deixar o cargo de presidente dos EUA, 'My Life', em 2001.

