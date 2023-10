Britney Spears voltou a 'levantar o véu' relativamente ao seu livro de memórias, que será lançado no final deste mês.

"Continuo a escrever! É tudo o que faço de momento... volume 2 a caminho!", escreveu numa publicação na sua página de Instagram.

Vale notar que o livro irá ter como título 'The Woman in Me' e espera-se que inclua 'bomba' sobre a vida conturbada da 'princesa da Pop'.

"É a Britney a contar a história dela, sem manipulações, totalmente sem filtros - o bom, o mau e o feio", revelou uma fonte ao Page Six em setembro.

A mesma fonte nota que tem sido "intenso" para a cantora reviver o seu passado. "Lê-se parte da história da família no livro e pensa-se, 'meu Deus, pobre rapariga'", acrescentou.

'The Woman in Me' estará à venda a partir de dia 24.