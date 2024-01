Boy George deixou um 'ataque' a Madonna no seu próximo livro de memórias, 'Karma: My Autobiography', segundo avançou a revista People.

"Todo o homem gay ama a Madonna e não há ninguém mais gay do que eu", escreveu, no seu livro, antes de mencionar sobre como realmente se sente em relação à 'rainha da pop', com a qual terá tido alguns desentendimentos no passado, destacando que Madonna "é muito cheia de si própria".

Refletindo sobre um 'encontro' que os dois tiveram uma vez em Nova Iorque, o cantor revela que a artista chegou com Sean Penn e fingiu que não o viu.

"A Madonna é tudo o que se diz, mas adiciona novos ingredientes todos os dias. Eu sei que ela é muito cheia de si própria para sequer me mencionar. Houve uma vez que ela disse: 'O Boy George foi mau comigo nos anos 80 e ainda continua a ser'. Para ser justo, nem tive oportunidade [de me redimir]".

O cantor, de 62 anos, insistiu que, mesmo assim, é fã do trabalho da cantora, embora não tenha tanta certeza de que ela partilhe do seu "sentido de humor".