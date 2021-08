O príncipe Harry prepara-se para lançar um livro de memórias - que promete ser tão ou mais bombástico do que a entrevista que deu a Oprah Winfrey - onde vai falar abertamente sobre a sua vida, e claro, os problemas familiares e desafios por que passou enquanto membro da realeza.

Nele, o duque de Sussex promete relatar em "primeira mão" as próprias vivências e falar "toda a verdade" sobre o que se passou nos bastidores da realeza.

Apesar do lançamento do livro biográfico estar apenas previsto para o final de 2022, já correm várias notícias quanto ao que as pessoas poderão dele esperar.

O Radar Online, por exemplo, noticia que o príncipe irá comentar os rumores quanto à identidade do seu progenitor, uma vez que desde o seu nascimento sempre existiu a teoria de que o príncipe Carlos não era o seu pai biológico.

"O pai do Harry é literalmente o início da sua história. Ele tem consciência do debate sobre a identidade do seu pai que tem havido desde que nasceu. Este tópico não será ignorado no seu livro de memórias", revelaram fontes ao Radar.

Note-se que durante décadas especulou-se de que Harry seria fruto do amor de infância da princesa Diana com o melhor amigo, o Major James Hewitt.

"Nem um príncipe conseguem 15 milhões de dólares se não estiver disposto a contar tudo", referiu ainda um editor.

"O medo era de que o Harry e a Meghan já tivessem revelado os pormenores mais sumarentos sobre a família real na entrevista com a Oprah, mas foi apenas a ponta do iceberg. O Harry vai revelar tudo. Não irão haver segredos em Windsor depois do livro sair. No passado, o Harry nunca tocaria no tópico do seu pai, mas no passado, o Harry também nunca contaria tudo num livro. Tudo mudou", acrescentou a mesma fonte.

