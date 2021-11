Robert Lewandowski e a mulher, Anna Lewandowska, foram um dos destaques da cerimónia de entrega da Bola de Ouro, que tomou lugar na noite desta segunda-feira, em Paris.

O casal espalhou paixão na passadeira vermelha, tendo inclusive dado um beijo diante dos fotógrafos.

Casados desde 2013, o avançado e a companheira foram os protagonistas do momento mais romântico da noite e tiveram motivos para festejar com a distinção de Melhor Avançado entregue ao craque do Bayern Munich.

Veja as imagens na galeria.

