Esta segunda-feira, 10 de julho, Blaya publicou na sua conta de Instagram um vídeo no qual aparece a dançar com o filho, o bebé Theo, ao colo. Apesar deste momento ter sido elogiado por diversos seguidores, a verdade é que a artista não se livrou das críticas. Perante a controvérsia, a mesma decidiu responder através das stories da plataforma social.

"Fico realmente muito espantada pelo facto das pessoas acharem uma coisa fora do normal eu dançar com o Theo. Pessoal, estavam à espera do quê? É uma coisa normal. Lá por vocês não o fazerem não quer dizer que as outras mães ou os outros pais não o possam fazer. Com todo o cuidado, dá para fazer as coisas? E pior ainda: é pensar que eu faço os vídeos para ser falada, por**. Eu não tenho paciência para ser falada. Faço porque na minha cabeça não tem mal nenhum. Na vossa cabeça é que há problema", nota.

"Quando colocam o bebé no carrinho treme muito mais do que quando está no meu colo. (...) Acaba por não estar aconchegado o suficiente. No meu vídeo a única coisa que treme são as pernas", defende.

Por fim, diz num tom irónico: "Vou fechar este vídeo aqui e hoje vou dançar com o Theo só com os pés. Vou pendurar o Theo de cabeça para baixo e vou dançar com ele".

