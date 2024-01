"Avisámos logo que nada seria como antes". Foi desta forma que Cláudio Ramos promoveu a emissão especial do 'Diário' do 'Big Brother - Desafio Final', que culminará na expulsão do primeiro concorrente.

"A grande reviravolta no jogo acontece hoje. Até já", escreveu ainda o apresentador na publicação que antecede o que irá acontecer já perto das 21h30.

Nomeados estão Catarina Esparteiro, Fábio Gonçalves, Leandro, Pedro Soá e Rafael Teixeira, sendo que um deles vai mesmo abandonar o jogo já esta terça-feira.

