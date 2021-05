Beatriz Costa esteve hoje, dia 28, à conversa com Manuel Luís Goucha no programa do apresentador na TVI. Atualmente na novela 'Festa é Festa', a artista vê com gratidão esta oportunidade que lhe foi dada, ainda mais depois de uma longa fase em que se viu sem trabalho, como confessou.

"Quando começas a trabalhar muito pequenino existe uma espécie de identificação com a profissão que estás a fazer. De repente, houve um tempo - ali quando eu cheguei aos meus 14 - em que deixou de haver trabalho para mim", nota.

Recorde-se que Beatriz começou a trabalhar ainda muito nova, depois de ter sido descoberta no programa 'Uma Canção Para Ti'.

"Quando não tive [trabalho] foi muito duro para mim, ainda por cima naquela fase da adolescência. Fiquei um bocado sem chão, porque não estava a fazer aquilo que sempre fiz", completou.

