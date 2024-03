Esta quinta-feira, dia 7, Bárbara Guimarães usava a sua conta no Instagram para dar conta da triste notícia da morte da avó, aos 95 anos.

Já esta sexta-feira, a apresentadora voltou a falar sobre a avó, partilhando um conjunto de fotografias que com ela tirou.

"Hoje é o dia da Mulher. O dia dela. A Mulher que sempre amei e me deu todo o amor do mundo partiu num dia de temporal. 95 anos. Voou como viveu: cheia de Amor por nós e de todas nós", começou por escrever.

"Consigo sentir a sua mão na minha, a levar-me com doçura por este mundo onde as desigualdades permanecem, os direitos das mulheres não se cumprem, as guerras continuam. Impossível viver este dia sem sentir dor, mas mais suportável porque a sua mão continua a apertar a minha. Vivo rodeada de mulheres fortes, livres, solidárias, lutadoras", continuou, agradecendo ainda pelas mensagens de apoio que recebeu.

"8 fotografias neste dia 8 para agradecer a todos e a cada um as mensagens de ternura que recebi e que aqueceram o meu coração. Obrigada", concluiu Bárbara.

Veja as fotos na galeria.

Leia Também: Bárbara Guimarães chora a morte da avó: "Somos uma. Para sempre"