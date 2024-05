Bárbara Bandeira recorreu à sua página de Instagram para informar os fãs de que a música que criou em parceria com o músico brasileiro Veigh - 'Fumaça' - não será lançada na data prevista, tendo sido adiada.

"Por respeito e solidariedade para com os últimos acontecimentos no Rio Grande do Sul, tomámos a decisão de adiar o lançamento do single 'Fumaça' para o próximo 17 de maio. Os nossos pensamentos e orações estão com todas as famílias, bombeiros e organizações envolvidas", lê-se numa partilha que fez na rede social.

Ora veja:



© Instagram - Bárbara Bandeira