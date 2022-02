A atriz Maria da Nazaré, de 84 anos, morreu na terça-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde se encontrava internada, disse hoje à agência Lusa fonte da Casa do Artista.

Maria da Nazaré Pais de Sousa Seia nasceu a 21 de janeiro de 1938, em Lisboa, tendo atingido o auge na carreira nos anos 1960, sobretudo como atriz de teatro de revista no Parque Mayer.

Residente há muitos anos na Casa do Artista, Maria da Nazaré retirou-se dos palcos no final da década de 1960, depois de se ter casado e ter sido mãe de um filho, referiu a mesma fonte da Casa do Artista.

A atriz estreou-se, em 1958, na revista "Por causa delas", no Teatro Maria Vitória.

"Operação Bossa Nova" (1963) e "Badaró 9 e 1/2" (1964), ambas no Teatro Avenida, "Ai, venham vê-las" (1964), no Teatro ABC, "E Viva o Velho!" (1965), no Maria Vitória, e "Mini saias" (1966), no Teatro ABC, foram outras das revistas em que participou.

Trabalhou com atores como Ivone Silva, Hermínia Silva, Camilo de Oliveira, Leónia Mendes, Badaró, Nina Flores, José Viana e Manuela Maria, entre outros.

No cinema, integrou o filme "O cantor e a bailarina" (1960), realizado por Armando de Miranda, e na televisão integrou o elenco de "Os 3 saloios" (1964) e "Riso e Ritmo" (1968).