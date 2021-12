Na noite desta quarta-feira, 1 de dezembro, realizou-se a Gala dos Sonhos, um evento criado em homenagem a Sara Carreira e que teve como objetivo angariar fundos para a associação solidária criada em seu nome.

Várias figuras públicas estiveram no call center a aceitar donativos para esta causa, os quais irão ajudar jovens carenciados a concretizar os seus sonhos.

"Mais uma vez, os portugueses provaram que são um povo solidário e que se une nos momentos certos para apoiar grandes causas como esta: realizar sonhos de jovens muito talentosos e muito especiais", lê-se numa publicação feita pela SIC.

"O valor que já conseguimos é incrível. Ultrapassámos os 200 MIL €, mas sabemos e queremos ir mais longe e estamos a contar consigo", informa-se, notando-se que as "as linhas encerram às 23h59 do dia de hoje".

