Sofia, infanta de Espanha, encontra-se atualmente a estudar no UWC Atlantic College, no País de Gales, mas ausentou-se da instituição na última semana para viajar com os pais e a irmã para Oviedo, para assistir à entrega dos Prémios Princesa das Astúrias.

Após as celebrações, a jovem, de 16 anos, regressou a Gales a bordo de um avião do Exército do Ar, mas a estadia foi curta.

Sofia já está de volta a Espanha para gozar uns dias de férias a que todos os alunos do colégio têm direito e ficará em solo espanhol até ao próximo dia 5 de novembro.

Estas férias acontecem numa altura importante e permitem que a infanta não perca um momento histórico na vida da irmã, Leonor, que vai jurar a Constituição no próximo dia 31 de outubro, data em que celebra 18 anos.

Além disso, Sofia poderá assistir à receção que se segue no Palácio Real de Madrid, assim como à comemoração do aniversário da princesa em família, que será festejado no Palácio de El Pardo.

