Esta semana os fãs do casal Demi Lovato e Max Ehrich foram surpreendidos com a notícia do fim do noivado.

O ator e a cantora decidiram seguir caminhos separados, como confirmou uma fonte.

Após a notícia, Max fez uma publicação na sua página de Instagram, na noite desta quinta-feira, onde se pode ler numa imagem com fundo branco: "Jesus ama-te".

Na legenda da partilha, Max apenas colocou emojis de umas mãos como se estiverem a rezar, de um coração e uma pomba.

Os comentários à publicação foram desativados e, posteriormente, partilhou a mesma mensagem nas stories da rede social.

Mas não ficou por aqui. Horas depois, publicou um vídeo onde aparece a cortar o cabelo. Nesta partilha a caixa de comentários não foi desativada e foram muitos os internautas que comentaram o fim da relação.

Leia Também: Demi Lovato 'confirma' fim da relação ao aparecer sem anel de noivado