Bruno de Carvalho e Liliana Almeida partiram esta terça-feira, dia 8 de março, rumo à viagem romântica que, ainda dentro do 'Big Brother Famosos', o antigo presidente do Sporting se disponibilizou a oferecer à namorada.

O casal partilhou no Instagram de ambos as primeiras imagens desta aventura a dois, desde a partida no aeroporto de Lisboa à paragem para uma escala de quatro horas em Amesterdão.

Quanto ao destino, tudo indica que, ao contrário do plano inicial, a cantora trocou as Maldivas por outro local. E a decisão foi de Liliana porque, na verdade, esta viagem é a prenda de aniversário de Bruno de Carvalho, já que a artista celebra 39 anos a 10 de março.

"Com tantos destinos para escolher, vocês não sabem o que escolhi, mas em breve vão saber", promete Liliana num dos vídeos.

