Cláudia Vieira encontra-se a desfrutar de uns dias de férias em Porto Santo, na Madeira.

A atriz, de 44 anos, revelou-se fascinada com a beleza do destino, não resistindo em partilhar fotografias do mesmo com os seguidores da sua conta de Instagram.

A artista surge na companhia de Maria, sua filha mais velha, fruto do anterior relacionamento com Pedro Teixeira.

