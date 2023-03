Como foi noticiado, Tekashi 6ix9ine foi agredido num ginásio na Flórida, EUA, por um grupo de homens. O ataque terá sido planeado, segundo as novas informações avançadas pela imprensa internacional.

O TMZ partilhou dois vídeos das câmaras de vigilância do estabelecimento e pode ver-se um homem a falar ao telemóvel, antes de abrir a porta do ginásio a outro, alegado, agressor. Entretanto, numa outra imagem podemos ver os homens a caminharem com um outro em direção à sauna onde se encontrava o artista.

O TMZ destaca, no entanto, que não é certo que os agressores sabiam que Tekashi 6ix9ine estava no local.

Mas não ficaram por aqui e também há um vídeo com imagens (chocantes) do momento em que o rapper está a ser agredido.

