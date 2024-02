Dânia Neto está de férias na neve com o companheiro, Luís Matos Cunha, e o filho mais velho, Salvador.

Na sua conta no Instagram, a atriz tem partilhado algumas fotografias e vídeos destes dias especiais em família, mostrando-se feliz.

"Courchevel, estação de esqui nos Alpes franceses, mínima -6 C e máxima 0 C, coladinha com a Itália e quase no meio exato do triângulo que formam Lyon, na França, Genebra, na Suíça, e Turim, na Itália. Foi o primeiro destino de esqui a ser construído no meio do nada, em 1946, pelo governo francês (imagina levar água e eletricidade para o meio de uma cadeia de montanhas a 1600 metros de altitude?). Courchevel 2024", escreveu, relevando o local onde se encontram.

Veja abaixo as partilhas feitas pela atriz.

