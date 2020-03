Selena Gomez usou as suas redes sociais este fim de semana para partilhar com o seus seguidores algumas dicas úteis para quem está em casa de quarentena.

"Aqui estão algumas coisas que eu tenho visto, ouvido e lido para me deixar com o pensamento positivo e ajudar o tempo a passar", escreveu a cantora ao partilhar uma lista dos filmes, músicas, séries e livros que a têm ajudado a passar o tempo.

Filmes

'O Corpo de Jennifer', 'Golpada Americana', 'Clueless', 'Atraídas Pelo Perigo', 'Depois do Casamento', 'Zodiac' e 'O Homem Invisível' são os principais nomes da sua lista.

Séries

'The Morning Show', 'Good Girls', 'The Mind Explained' e 'The Servant', estão entre as séries eleitas.

Música

'If The World Was Ending', de JP Saxe e Jillian Michaels, 'You Say', de Lauren Diagle, 'The Box', de Roddy Richh, e 'The Blessing', de Kari Jobe, Cody Carnes e Elevation Worship, foram a banda sonora escolhida por Selena para este momento. A cantora mostrou ainda estar bem resolvida com o seu passado ao referir a música 'Snowchild', tema de The Weeknd - seu ex-namorado.

Livros

A biografia de Michelle Obama, Becoming, está entre as suas preferências. Segue-se The Undocumented Americans, de Karla Cornejo Villavicencio, e Signs: The Secret Language of the Universe, de Laura Lynn Jackson.

